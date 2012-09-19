Янукович: Ми ні в якому разі не повинні дозволити тиску на ЗМІ

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на засіданні Ради регіонів у Києві.

Президент наголосив, що це можна зробити завдяки забезпеченню демократичного виборчого процесу.

Президент підкреслив, що вибори мають відбутися демократично і мають бути визнані в світі, принаймні, не гірше, ніж попередні президентські вибори, які в світі були визнані як демократичні.

«Вибори відносяться до категорії головних політичних питань цього року і ми з вами всі безпосередньо учасники цього процесу в частині організації виборів», - сказав Президент, звертаючись до керівників регіонів. Він підкреслив, що вони мають забезпечити виборчий процес на високому рівні. При цьому він підкреслив, що мають бути вирішені всі проблеми, які ще залишились, в тому числі щодо технічного забезпечення виборчих дільниць.

Також місцеві керівники мають сприяти роботі міжнародних спостерігачів і миттєво реагувати на будь-які їх скарги. Те саме Президент сказав і стосовно засобів масової інформації.

«Ми ні в якому разі не повинні дозволити тиску на ЗМІ», - сказав В.Янукович.

Крім того, велике сподівання Президент покладає на відео спостереження на дільницях. Він висловив переконання, що Україна своєчасно завершить роботу про встановленню відповідного обладнання.