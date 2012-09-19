Янукович: Ми ні в якому разі не повинні дозволити тиску на ЗМІ

15:28, 19 вересня 2012
Політика
961 0

Президент України Віктор Янукович наголошує, що парламентські вибори мають підвищити довіру громадян як до парламенту, так і до влади в цілому.

Віктор Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на засіданні Ради регіонів у Києві.

Президент наголосив, що це можна зробити завдяки забезпеченню демократичного виборчого процесу.

Президент підкреслив, що вибори мають відбутися демократично і мають бути визнані в світі, принаймні, не гірше, ніж попередні президентські вибори, які в світі були визнані як демократичні.

«Вибори відносяться до категорії головних політичних питань цього року і ми з вами всі безпосередньо учасники цього процесу в частині організації виборів», - сказав Президент, звертаючись до керівників регіонів. Він підкреслив, що вони мають забезпечити виборчий процес на високому рівні. При цьому він підкреслив, що мають бути вирішені всі проблеми, які ще залишились, в тому числі щодо технічного забезпечення виборчих дільниць.

Також місцеві керівники мають сприяти роботі міжнародних спостерігачів і миттєво реагувати на будь-які їх скарги. Те саме Президент сказав і стосовно засобів масової інформації.

«Ми ні в якому разі не повинні дозволити тиску на ЗМІ», - сказав В.Янукович.

Крім того, велике сподівання Президент покладає на відео спостереження на дільницях. Він висловив переконання, що Україна своєчасно завершить роботу про встановленню відповідного обладнання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter