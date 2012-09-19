Янукович: Ми ні в якому разі не повинні дозволити тиску на ЗМІ
Президент України Віктор Янукович наголошує, що парламентські вибори мають підвищити довіру громадян як до парламенту, так і до влади в цілому.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на засіданні Ради регіонів у Києві.
Президент наголосив, що це можна зробити завдяки забезпеченню демократичного виборчого процесу.
Президент підкреслив, що вибори мають відбутися демократично і мають бути визнані в світі, принаймні, не гірше, ніж попередні президентські вибори, які в світі були визнані як демократичні.
«Вибори відносяться до категорії головних політичних питань цього року і ми з вами всі безпосередньо учасники цього процесу в частині організації виборів», - сказав Президент, звертаючись до керівників регіонів. Він підкреслив, що вони мають забезпечити виборчий процес на високому рівні. При цьому він підкреслив, що мають бути вирішені всі проблеми, які ще залишились, в тому числі щодо технічного забезпечення виборчих дільниць.
Також місцеві керівники мають сприяти роботі міжнародних спостерігачів і миттєво реагувати на будь-які їх скарги. Те саме Президент сказав і стосовно засобів масової інформації.
«Ми ні в якому разі не повинні дозволити тиску на ЗМІ», - сказав В.Янукович.
Крім того, велике сподівання Президент покладає на відео спостереження на дільницях. Він висловив переконання, що Україна своєчасно завершить роботу про встановленню відповідного обладнання.