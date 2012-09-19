Голова Верховного суду України написав заяву про відставку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вищої ради юстиції.

«Так, дійсно така заява є і вона буде розглянута на засіданні Вищої ради юстиції 25 вересня о 14.00», - сказали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала до призначення новим суддею ВСУ нинішнього главу Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Леоніда Фесенка.

Леонід Фесенко з 1996 по 2006 рік був головою Апеляційного суду Луганської області. У 2006 році був обраний народним депутатом за списком Партії регіонів. З жовтня 2010 року обіймає посаду голови Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, створеного указом президента Віктора Януковича в серпні 2010 року в рамках судової реформи.

Швидше за все, пан Фесенко очолить ВСУ на безальтернативній основі.