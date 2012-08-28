Верховний суд України може очолити регіонал

На Верховний суд України (ВСУ) очікують серйозні зміни. Як повідомляє газета "Коммерсант-Україна", у зв'язку з досягненням нинішнім главою суду Петром Пилипчуком пенсійного віку пленуму ВСУ належить провести позачергові вибори голови.

За інформацією видання, на цю посаду буде висунутий нинішній глава Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Леонід Фесенко.

Учора Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала його до призначення суддею ВСУ. Пан Фесенко заявив, що отримав пропозицію висунути свою кандидатуру на пост голови Верховного суду.

Леонід Фесенко з 1996 по 2006 рік був головою Апеляційного суду Луганської області. У 2006 році був обраний народним депутатом за списком Партії регіонів. З жовтня 2010 року обіймає посаду голови Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, створеного указом президента Віктора Януковича в серпні 2010 року в рамках судової реформи. За час свого існування ВССУ розглянув, зокрема, касацію по кримінальній справі відносно другого президента України Леоніда Кучми, якого звинувачували в причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Зараз на розгляді суду знаходиться касація екс-прем'єра Юлії Тимошенко, рішення по якій буде оголошено 29 серпня.

Швидше за все пан Фесенко очолить ВСУ на безальтернативній основі. За час президентства Віктора Януковича подібна схема була випробувана кілька разів.

За інформацією видання, з приходом Леоніда Фесенка в ВСУ суду будуть повернуті повноваження, яких він позбавився в результаті судової реформи. Відновлення цих повноважень має намір домагатися сам пан Фесенко. "Безумовно, якщо я стану головою Верховного суду, це буде нашим першочерговим завданням - повернути всі повноваження Верховному суду, - заявив він. - Верховний суд повинен мати повноваження, якими він завжди і володів, - це не моє бажання, просто так повинно бути в будь-якій цивілізованій країні ". У Партії регіонів готові розширити повноваження суду. "Звичайно, є підстави і необхідність у цьому після того, як ми побачили, де в системі є вади", - сказав голова підкомітету з питань звільнення суддів та реагування на порушення законодавства у сфері правосуддя Вадим Колесніченко (Партія регіонів). "У повному обсязі повернути повноваження, які були у Верховного суду до судової реформи, неможливо, - вважає голова підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства Святослав Олійник (позафракційний). - Наприклад, повноваження касаційної інстанції у кримінальних і цивільних справах, оскільки був створений і функціонує спеціалізований суд. Повноваження касаційної інстанції Верховному суду вже, певна річ, не повернуть ". За його словами, мова може йти про повернення ВСУ права переглядати справи за власною ініціативою або ж розширення переліку підстав для перегляду справ.