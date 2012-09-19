Постпред Президента закликав журналістів не сприймати владу, як опонентів

Постійний представник Президента України у Верховній Раді заявляє, що Віктор Янукович не давав вказівку готувати закон про наклеп.

Про це Юрій Мірошниченко заявив на засіданні Міжвідомчої робочої групи, повідомляє Українська правда.

"Ані адміністрація Президента, ані Президент ніколи не давали вказівки готувати цей законопроект. Я не знав, що він з'явиться в залі. Звинувачення на адресу Президента є некоректними", - вказав Мірошніченко.

Він звернувся до журналістів із закликом "не сприймати нас, як опонентів".

На питання, чому сам Мірошниченко голосував за цей закон у першому читанні, він відповів: "Мене не було в залі в цей момент. Я маю розібратися, як голосувала моя картка".

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У свою чергу автор законопроекту Віталій Журавський також заявив, що ніколи не розмовляв ні з Президентом, ні з главою його адміністрації Сергієм Льовочкіним щодо цієї ініціативи.

На запитання, чому один із документів має властивість файлу "Адміністрація президента України", Журавський відповів: "Як позаштатний радник президента України я відвідував загальну кімнату в адміністрації, де працюють позаштатні радники".

"Я користувався комп’ютером в цій кімнаті, і на флешці відредагував цей файл", - зазначив він.

Водночас, як нагадує УП при такому редагуванні у файлі не з'являються властивості комп’ютера на якому працюють. Властивості файлу "АП" могли заявитися в файлі лише створеному на комп’ютері в адміністрації.

В ході дискусії журналісти виступили за скасування прийняття в першому читанні законопроекту про наклеп.

За результатами засідання на голосування було винесено проект рішення робочої групи про рекомендацію парламенту скасувати законопроект. За це рішення проголосували 5 членів групи. В основному вони представляли журналістські організації. Водночас керівник групи, прес-секретар Президента Дарія Чепак зауважила, що на сьогоднішній зустрічі була відсутня більша частина членів групи, і тому голосування продовжиться в електронній формі.