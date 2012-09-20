Придністров'я заявляє, що Україна блокує транзит вантажів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив сьогодні в Москві на засіданні комітету Держдуми РФ у справах СНД.

«Влітку цього року на півтора-два місяці Україна почала гальмувати транзит через свою територію. Для Придністров'я це дуже важливо, особливо порти в Одесі та Іллічівську – контейнери, вантажі, сировина стоять по півтора місяці в портах без пояснення причин», - сказав Є.Шевчук.

«Ми відчуваємо тиск з боку України, нашої сусідки, на жаль. Зараз Україна активно намагається завершити демаркацію українсько-придністровського кордону і виставити міжнародні стовпи», - додав він.

Є.Шевчук зазначив, що Київ розглядає цей кордон як українсько-молдавський.

«У разі завершення демаркації цього кордону Україна з Молдовою зможуть змінити режими контрольно-пропускних пунктів. Ситуація на кордоні може серйозно погіршитися», - додав він.

Глава ПМР повідомив, що з червня цього року відчувається тиск з боку Мінфіну США, яке створило умови, за яких банки США і Європи перестали приймати гроші за платежами, де числяться економічні агенти або банки Придністров'я.

«Таким чином блокуються взаєморозрахунки в доларі із зовнішнім світом», - сказав Є.Шевчук.

Він наголосив, що основні проблеми сьогодні з Молдовою лежать у зовнішньоекономічній діяльності, що веде до погіршення соціально-економічного становища в Придністров'ї.

«З 2006 року, завдяки зусиллям молдавської та української влади, було змінено певні режими на кордоні і ми перебуваємо в напівблокованому режимі з погляду економіки, і зазнаємо втрат в економіці», - сказав Є.Шевчук.

За його словами, зараз переговори ведуться в блоці соціально-економічних проблем, які існують між Придністров'ям і Молдовою, але Кишинів не погоджується їх розблоковувати.

*** Незадовго до розпаду СРСР, 2 вересня 1990 року, п'ять розташованих на лівому березі Дністра районів Молдови оголосили про створення Придністровської союзної республіки у складі СРСР, а потім - незалежної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) з центром у Тирасполі. При цьому місто Бендери і кілька прилеглих до нього правобережних сіл висловилися за входження до складу ПМР. Причиною для такого кроку послужили заяви націоналістично налаштованих радикалів у Кишиневі про вихід Молдавії з СРСР і можливість її приєднання до Румунії.

Влада Молдови не погодилася з рішенням придністровських депутатів і спробувала вирішити проблему, ввівши війська в невизнану республіку. У березні 1992 року в Придністров'ї почався збройний конфлікт, який тривав кілька місяців, до середини липня. В результаті Кишинів втратив контроль над лівобережними районами і Придністров'я стало фактично непідконтрольною Кишиневу територією, з усіма атрибутами державності, включаючи власну валюту.

Міжнародного визнання Тирасполь не одержав, але активно цього добивається. Молдова пропонує придністровцям автономію у складі єдиної держави.