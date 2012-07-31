Росія може замінити миротворців у Придністров'ї своєю військовою базою

Про таку перспективу президент невизнаної республіки Євген Шевчук говорив із заступником міністра закордонних справ РФ, статс-секретарем Григорієм Карасіним під час його візиту в регіон, повідомило «Независимой газете» джерело в оточенні президента Придністров'я.

Як стало відомо «НГ» від джерела в найближчому оточенні президента Придністров'я, Тирасполь запропонував Росії розмістити в невизнаній республіці військову базу і використовувати аеродром колишньої 14-ї армії. В обмін влада регіону просить у РФ фінансову допомогу, яку вони використовували б для створення потужної системи безпеки. Раніше, за даними джерела, перспективу військової бази РФ у Придністров'ї – в обмін на фінансову допомогу Москви – Є.Шевчук обговорив з віце-прем'єром РФ, спецпредставником президента Росії в Придністров'ї Дмитром Рогозіним.

Це дало б змогу протистояти румунській загрозі, котра, за словами міністра безпеки Придністров'я Владислава Фінагіна, сказаними «НГ», посилиться після вчорашнього повернення у владу Президента Румунії Траяна Бесеску. (30 липня в Румунії через низьку явку громадян визнано таким, що не відбувся референдум з питання імпічменту Президента Т.Бесеску – УНІАН). «Ця загроза стала реальною після того, як Румунія вступила в НАТО і Євросоюз. А останнім часом вона посилилася, разом із закликами про приєднання Молдови до Румунії. На тлі того, що ряд керівних осіб Молдови є громадянами Румунії, ці заклики порожніми не здаються. Тим паче що об'єднання, причому разом з Придністров'ям, – мета Президента Т.Бесеску», – сказав В.Фінагін.

Те, що такі розмови між Тирасполем і Москвою ведуться, підтвердив голова комітету із зовнішніх зв'язків придністровської Верховної Ради Дмитро Соїн. «Про таку ініціативу я чув. Вона своєчасна, враховуючи активну позицію Румунії в регіоні. Т.Бесеску – харизматичний лідер, який багатий на нестандартні вислови і рішення, зокрема й щодо проблематики Молдови. Недавно він заявив, що Придністров'я отримало право увійти до Євросоюзу разом з Молдовою. Залишившись Президентом, він продовжить лінію на її поетапне поглинання. До цього треба готуватися. Причому не стільки Придністров'ю, скільки Росії: Москва і Бухарест боротимуться за право впливати на процеси в Молдові і Придністров'ї. Кишинів виступить на стороні Бухареста», – сказав Д.Соїн.

Проте 28 липня, перебуваючи в Придністров'ї під час святкування 20-річчя миротворчої місії на Дністрі, заступник міністра закордонних справ РФ Г.Карасін зазначив: «Ми бачимо майбутнє Придністров'я як особливий район з особливими міжнародно визнаними гарантіями у складі нейтральної молдавської держави». Кишинівські ЗМІ зробили висновок: «Росія відправляє Придністров'я до Молдови».

На це Д.Соїн зазначив: «Г.Карасін – дипломат і говорив, як годиться дипломату. Хоча, якщо подивитися на перших осіб Румунії, то вони не дотримуються дипломатичного етикету. Президент Т.Бесеску напередодні референдуму, що стосується його політичного завтра, заявив, що Молдова спочатку увійде до ЄС, чому активно допомагатиме Румунія, а потім уже обидві країни об'єднаються. На тлі активних дій представників Румунії і ЄС російські офіційні особи виглядають боязкими учнями».

Г.Карасін також відвідав Кишинів, де зустрівся з Президентом Молдови Ніколає Тімофті, який прямо заявив представнику російської влади: ваш час у Молдові закінчився. Миротворчі сили в зоні безпеки на Дністрі виконали свою місію і мають бути замінені на цивільну місію під міжнародним мандатом – повторив він Г.Карасіну позицію офіційного Кишинева, яку підтримують Євросоюз і США, котрі є спостерігачами в переговорах із врегулювання придністровського конфлікту.

У той же час, Є.Шевчук і Г.Карасін вважають, що миротворці в регіоні мають затриматися.

На це Є.Шевчук зазначив, що «заклики окремих міжнародних акторів до переформатування миротворчої операції на Дністрі викликають здивування» і до того ж «можуть привести до створення військової загрози і подальшого витіснення російської присутності з території Придністров'я». Лідер невизнаної республіки заявив, що «реалізація будь-якого із пропонованих сценаріїв у перспективі може вилитися в новий збройний конфлікт».

Що ж до Президента Т.Бесеску, то він виступає за приєднання Румунії до переговорів із врегулювання придністровського конфлікту. У ЄС можуть його підтримати, зазначає «НГ».