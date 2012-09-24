Янукович сходив у Лавру і поставив свічку
10:59, 24 вересня 2012Політика
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Янукович взяв участь у молитві перед Плащаницею Пресвятої Богородиці.
Віктор Янукович сходив до церкви
Президент України Віктор Янукович взяв участь у молитві перед Плащаницею Пресвятої Богородиці у Києво-Печерській Лаврі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, він вклонився святині та запалив свічку.
Плащаниця Пресвятої Богородиці перебуває в Україні з 19 вересня по 19 жовтня на прохання Митрополита Київського і всієї України Блаженнішого Володимира та з благословення Патріарха Єрусалимського Феофіла III.
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