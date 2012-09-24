Янукович сходив у Лавру і поставив свічку

Президент України Віктор Янукович взяв участь у молитві перед Плащаницею Пресвятої Богородиці у Києво-Печерській Лаврі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, він вклонився святині та запалив свічку.

Плащаниця Пресвятої Богородиці перебуває в Україні з 19 вересня по 19 жовтня на прохання Митрополита Київського і всієї України Блаженнішого Володимира та з благословення Патріарха Єрусалимського Феофіла III.