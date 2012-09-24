Янукович сходив у Лавру і поставив свічку

10:59, 24 вересня 2012
Політика
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Янукович взяв участь у молитві перед Плащаницею Пресвятої Богородиці.

Віктор Янукович у церкві в Єрусалимі. 30 листопада

Президент України Віктор Янукович взяв участь у молитві перед Плащаницею Пресвятої Богородиці у Києво-Печерській Лаврі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, він вклонився святині та запалив свічку.

Плащаниця Пресвятої Богородиці перебуває в Україні з 19 вересня по 19 жовтня на прохання Митрополита Київського і всієї України Блаженнішого Володимира та з благословення Патріарха Єрусалимського Феофіла III.

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