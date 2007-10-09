Микола Вересень запросить до розмови грузинського посла Грігола Катамадзе

Сьогодні , 9 жовтня, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні, дуаєн (голова) іноземного дипломатичного корпусу в Україні Грігол Катамадзе. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 10 жовтня о 7.30 та о 18.40.