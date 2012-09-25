Комуністи обурені, як регіонали захоплюють більшість у комісіях

Про це заявила перший секретар Лисичанського міського комітету КПУ Тетяна Винник.

Як повідомила Т.Винник у коментарі УНІАН, на 107-му виборчому окрузі з центром у Лисичанську з 18 членів окружної комісії 11 є довіреними особами Партії регіонів.

«Офіційно в комісії один депутат від «регіоналів», ще 10 нібито від інших партій. Але насправді це ті ж «регіонали», - сказала Т. Винник.

Вона зазначила, що люди, що ще недавно представляли інтереси Партії регіонів у Лисичанськый міськраді, – тепер числяться як члени партій «Руський блок», «Руська єдність», Ліберальна партія України, «Братство» та інші.

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«Неважко уявити, як пройдуть вибори, якщо більш як 50% членів дільничих і окружних комісій складатимуться з регіоналів», – резюмувала Т.Винник.

Довідка УНІАН. До виборчого округу № 107 з центром у місті Лисичанськ входять також частина міста Стаханова, частина міста Первомайська і частина Попаснянського району Луганської області.