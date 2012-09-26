Ярослав Качинський впевнений, що у Польщі похований його брат

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав в ефірі TVP увечері 25 вересня, коментуючи інформацію про заміну тіл двох жертв цієї трагедії.

"Я впізнав тіло мого брата на аеродромі та не маю жодних сумнівів, що це був він... Я абсолютно переконаний в тому, що у Вавелі похований мій брат", - сказав він.

Лідер PiS сказав, що також впевнений у тому, що не було заміни тіла дружини Президента Польщі Марії Качинської.

Я.Качинський назвав "скандальним" факт, що польські слідчі не провели розтин тіл після того, як вони були доставлені до Польщі, заявивши, що буде добиватися від представників влади пояснень, чому ексгумація проводиться лише через 2,5 роки після трагедії.

Він також гостро розкритикував главу уряду Дональда Туска, Президента Польщі Броніслава Коморовського та главу Сейму Еву Копач, заявивши, що вони говорили неправду та повинні понести відповідальність за це.

"Якщо ми є демократичною державою, хочемо бути такою державою, де панує верховенство права, то насправді мають бути наслідки - ці люди не можуть просто так залишитися у польській політиці, бо це ображає елементарні правила життя демократичної держави", - сказав лідер PiS.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня польська військова прокуратура підтвердила, що щонайменше тіла двох жінок, котрі загинули у Смоленській катастрофі, були замінені між собою та поховані у Польщі не під своїми іменами. Одна з них була легендарною особистістю незалежного польського профспілкового руху "Солідарність" Анна Валентинович.

Польські слідчі планують провести ексгумацію ще 4 із 96 жертв аварії польського урядового літака, котрий розбився 10 квітня 2010 року під російським Смоленськом.

Довідка УНІАН. Представники польської військової прокуратури, котра веде слідство у справі Смоленської катастрофи, заявляли, що не проводили ідентифікації та розтину тіл жертв трагедії, оскільки довіряли матеріалам, які їм надали російські слідчі.