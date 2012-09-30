Росія видала Україні злочинця, який переховувався 13 років

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в серпні 1998 року проти 22-річного жителя м.Слов'янська і двох його приятелів було порушено кримінальну справу за ст. 144 ч.2 КК України (у редакції 1960 року) за здирство. Погрожуючи фізичною розправою, вони відбирали гроші у свого знайомого. Потерпілий звернувся до міліції, і під час чергової передачі грошей зловмисників було затримано.

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Друзі 22-річного злочинця були засуджені до 4 років позбавлення волі кожен, а йому самому вдалося сховатися. Як виявилося згодом, хлопець виїхав до Росії, влаштувався на роботу, створив сім'ю. Проте в 2011 році правоохоронні органи після тривалих пошуків вийшли на нього, а потім екстрадирували в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

За словами помічника Слов'янського міжрайонного прокурора Наталії Дуравкіної, Слов'янський міський районний суд відповідно до ст.189 ч.2 КК України, що передбачає покарання за здирство, засудив підсудного до 3 років позбавлення волі. Засуджений подав апеляцію, мотивуючи тим, що всі 13 років після скоєння злочину вів благополучний спосіб життя.

Проте зараз Апеляційний суд Донецької області залишив вирок без змін.