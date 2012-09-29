Італія видала Україні злочинця, який перебував у розшуку сім років

За активної участі Херсонської прокуратури італійськими правоохоронцями повернуто на територію України 29-річного громадянина, який розшукувався з 2005 року за здійснення злочинів на території Херсонської області.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі прокуратури Херсонщини, підставою для втечі за кордон стали наступні обставини.

На той момент розшукуваний володів службою таксі в одному з районних центрів Херсона. Водій його служби підвіз двох чоловіків, які не розрахувалися за проїзд і відібрали документи на автомобіль. Замість того, щоб вирішити конфлікт законним шляхом, розлючений власник служби таксомотора разом з двома товаришами знайшли утікачів і влаштували бійку, в результаті якої одному з пасажирів зламали щелепу, а другого прив'язали до фаркопу автомобіля і протягнули по асфальту.

Після цього зловмисники схаменулися і відвезли потерпілого до лікарні. Проте це не допомогло і чоловік через 2 дні помер від одержаних травм.

Всі співучасники постали перед судом і понесли покарання, окрім власника фірми, який переховувався від слідства. Його затримали в Італії в 2011 році при спробі одержати громадянство цієї країни.

Наразі зловмисникові пред'явлено звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, здійсненого за обтяжливих обставин, що призвело до смерті потерпілого.

Остаточну крапку в цій справі поставить суд, зазначили в прокуратурі.