Одна з учасниць Pussy Riot відмовилася від свого адвоката

"Я відмовляюся від адвоката Віолетти Волкової, оскільки у нас не збігаються позиції щодо справи", - пояснила підсудна, повідомляє РІА "Новости".

Поліція посилила заходи безпеки біля Мосміськсуду, де розглядається скарга на вирок учасницям панк-групи Pussy Riot.

Територію біля суду патрулюють декілька співробітників поліції. Рух регулює співробітник ДПС. Навпроти суду припарковані також кілька поліцейських машин і один автобус. На прилеглих до будівлі суду вулицях також чергують співробітники правоохоронних органів.

Біля суду вже проходить одиночний пікет, знаходяться кілька десятків журналістів.

Територію біля будівлі суду обійшов кінолог зі службовим собакою.

17 серпня Хамовнічеський суд Москви засудив Надію Толоконникову, Марію Альохіну і Катерину Самуцевіч до 2 років позбавлення волі в колонії загального режиму, визнавши їх винними в хуліганстві з мотивів релігійної ненависті, хоча учасниці наполягали на політичній спрямованості своєї акції.