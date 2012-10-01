Податкова каже, що не переслідує ТВі з політичних мотивів

Про це голова Державної податкової служби Олександр Клименко заявив в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина».

«Ми всім, у кого знайшли порушення, виставляємо однакові претензії, і всі платять гроші до бюджету. Основна теза — податки повинні платити всі. Якщо є податкові ризики, то нікому немає поблажок та індульгенцій. Я дуже незручний голова податкової служби, мені немає сенсу до когось підлабузнюватися. Що стосується TBi, то його структура власності досить сумнівна. Є рішення американського суду, в якому вказано, що шляхом рейдерского захоплення один власник забрав канал в іншого. Суд був між Володимиром Гусинським і Костянтином Кагаловським. Ви ж американському суду довіряєте?», - зазначив А.Клименко.

Він пояснив, що в ТВі «нагромаджувався податковий кредит, і раптом у 2011 році в звітності зроблено коригування за 3 роки».

За словами О.Клименка, всі декларації підписував Микола Княжицький, який одночасно є генеральним директором і головним бухгалтером «без економічної освіти» ТВі.

О.Клименко спростував заяви, що податкова служба переслідувала телеканал з політичних мотивів.

«Ми знайшли порушення в податковій звітності телеканалу. Ми повинні були їх не відзначити тільки тому, що це TBi? Ми жодного разу не втручалися в редакційну політику телеканалу. Головний аргумент TBi полягає в тому, що суд ухвалив рішення на їхню користь. Ми оспорили це рішення, і суд апеляційної інстанції визнав нашу правоту. TBi погодився і сплатив гроші. У чому саме тут переслідування? Якщо телеканал не згоден з рішенням суду, він має право подати касацію. Особисто я переконаний, що керівництво телеканалу використало цю ситуацію з політичною метою», - наголосив голова ДПС.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Державна податкова служба в м. Києві заявила, що 28 квітня за результатами проведення позапланової документальної перевірки телеканалу ТВі було виявлено порушення – заниження належного до сплати до бюджету ПДВ на суму більш як 3 млн. грн. На підставі цього було порушено кримінальну справу щодо директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» (телеканал ТВі) М.Княжицького - за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

На початку серпня податкова міліція закрила кримінальну справу щодо директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» (телеканал ТВі) М.Княжицького, якого звинувачувала в ухиленні від сплати податків.

13 вересня ТВі закликав усіх небайдужих допомогти в збиранні коштів для сплати податковій службі боргу.

24 вересня М.Княжицький заявив, що телеканал сплатив Державній податковій службі 4 млн. 098 тис. 451 грн.

«Ми переконані, що ця сума нарахована нам безпідставно, з метою тиску на телеканал, з метою закрити нас перед виборами. Але завдяки вам, наші поважані глядачі, наші друзі і симпатики, ми перешкодили планам влади», - зазначив М.Княжицький.