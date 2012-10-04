Регіонали обіцяють у новій ВР «почути кожного»

Партія регіонів у новому складі парламенту вестиме переговори щодо створення більшості з усіма політичними силами, готовими працювати на благо країни. Про це заявив керівник центрального виборчого штабу Партії регіонів Андрій Клюєв в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

А.Клюєв зазначив, що мета Партії регіонів, як і будь-якої політичної сили, - підвищення соціальних стандартів, рівня і якості життя населення. За його словами, для досягнення цієї мети всі політичні сили, опозиційні або провладні, повинні вести між собою конструктивний діалог.

«Ми будемо залучати до себе кращих фахівців, всіх, хто готовий з нами разом працювати, незалежно від того, до якої політичної сили вони належать», - зазначив він.

За словами А.Клюєва, був здійснений дуже прискіпливий підбір кандидатів по мажоритарних округах від Партії регіонів, і це, на його думку, дозволить активізувати подальшу законодавчу роботу депутатів.