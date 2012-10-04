У Батьківщині кажуть, що "лист" Кузьміна порушує кодекс поведінки прокурорів

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем’єр-міністр України Григорій Немиря.

«Юридична мова часто є важкою і незрозумілою, але іноді юридичні фрази формулюють думку вкрай чітко. Однією з таких фраз є «res ipsa loquitur» - «говорить само за себе». Звичайно, останній «відкритий лист» заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна до Сенату США говорить сам за себе, тому що він виявляє не лише його непрофесіоналізм як прокурора, але й вендету, яку оголосив режим, чиєю відданою довіреною особою він є», - зазначив Г.Немиря.

За його словами, Р.Кузьмін у листі до Конгресу США порушує норми «Проекту кодексу професійної поведінки Міжнародної асоціації прокурорів», зокрема, пункт 5, який вимагає, щоб прокурор «поважав фундаментальні права підозрюваного і звинуваченого на справедливий суд», однак, у своєму листі Р.Кузьмін чітко називає Ю.Тимошенко винною у тому, що вона завдала тяжкої і непоправної шкоди своїй країні.

Також Г.Немиря звернув увагу на те, що пункт 9 вказаного кодексу вимагає, щоб прокурор «був послідовним, неупередженим, об’єктивним і незалежним». «Але як може підтримувати неупередженість прокурор, який їздить по світу, обвинувачуючи Тимошенко, який пише публічні і відкриті листи до законодавчих органів на кшталт Сенату США, який використовує публічні платформи, щоб зганьбити людину, проти якої він висунув кримінальні звинувачення?», - зауважив Г.Немиря.

«Кузьмін настільки очевидно упереджений, що він, по суті, звинувачує уряд США в тому, що той перешкоджає встановленню справедливості, відмовляючись співпрацювати в рамках його прокурорської кампанії проти колишнього прем’єр-міністра Тимошенко. Більше того, його пропозиція представити так звані «докази» проти Тимошенко у будь-якому суді або публічних засобах інформації також є порушенням професійних стандартів прокурора, адже будь-який прокурор, зацікавлений у верховенстві права, представляє докази в суді, який діє за нормами права, де обвинувачений має можливість провести перехресний допит або спростувати їх. Але звичайно, беручи до уваги досвід попереднього судового процесу над Тимошенко, їй відмовляють і в цьому основоположному аспекті правосуддя», - наголосив він.

На переконання Г.Немирі, лист Р.Кузьміна до Конгресу США є «ще одним підтвердженням судової вендети, яку оголосив уряд президента Віктора Януковича не лише Юлії Тимошенко, але й усім тим, хто прагне захистити свободу в Україні. Те, що він просто спробував подібними брехливими шляхами вплинути на думку американців, демонструє зневагу, яку виявляють українські правителі до справжніх демократичних представників», - сказав Г.Немиря.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник генпрокурора України Р.Кузьмін звернувся до Конгресу США з відкритим листом, в якому написав, що має докази причетності Ю.Тимошенко до чотирьох вбивств.

Він заявив, що готовий надати американській стороні для ознайомлення документи слідства та докази винуватості Ю.Тимошенко.

У листі Р.Кузьмін також підкреслив, що Генеральна прокуратура України лише в 2011-2012 роках більше 20 разів зверталася до Департаменту юстиції та Державного департаменту США за допомогою в допиті екс-прем'єр-міністра України Павла Лазаренка, який заявив про свою готовність дати свідчення українським слідчим. «Проте на жоден запит ми не отримали відповіді. Нам закрили саму можливість отримати важливі свідчення про вбивства в Україні», - заявив Р.Кузьмін.

Також Р.Кузьмін вважає, що Сенат США, приймаючи резолюцію щодо України, був позбавлений достатньої інформації про те, що Ю.Тимошенко «завдала Україні тяжкої, можливо, непоправної шкоди, яка позначилася на моральному стані всієї нації».

Довідка УНІАН. 22 вересня Сенат США схвалив резолюцію стосовно України. Сенат звернувся до уряду США з вимогою ввести персональні санкції до людей, причетних до політичних репресій в Україні.