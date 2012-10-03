Кузьмін направив США лист про "причетність Тимошенко до чотирьох убивств"

Як зазначається в листі Р.Кузьміна, текст якого передано УНІАН, його звернення до Конгресу викликане ухваленням Сенатом США резолюції стосовно України.

«Основою такої резолюції стала ситуація з Юлією Тимошенко в Україні, яка, на мій погляд, була невірно сприйнята деякими американськими політиками. Основою такої мимовільної помилки є недостатня поінформованість і односторонність оцінок, які сформовані зацікавленою стороною», - зазначив Р.Кузьмін.

Він висловив переконання, що сторона, яка представляє Ю.Тимошенко, «ввела в оману Сенат, подаючи спеціально підібрану інформацію, в основі якої були лише емоції, але не факти». При цьому друга сторона була позбавлена можливості надати свою аргументацію, говорить Р.Кузьмін.

У листі він також підкреслив, що Генеральна прокуратура України лише в 2011-2012 роках більше 20 разів зверталася до Департаменту юстиції та Державного департаменту США за допомогою в допиті екс-прем'єр-міністра України Павла Лазаренка, який заявив про свою готовність дати свідчення українським слідчим. «Проте на жоден запит ми не отримали відповіді. Нам закрили саму можливість отримати важливі свідчення про вбивства в Україні», - заявив Р.Кузьмін.

Він також висловив готовність виступити в Конгресі США й надати всі наявні документи з цього питання, а також виступити перед американськими ЗМІ, щоб розповісти правду.

«Немає ніяких сумнівів, що припинення кримінальної справи про вбивство чотирьох осіб, це гріх перед Богом і людьми», - сказав Р.Кузьмін і додав, що «драматизм ситуації, яку штучно створили соратники Юлії Тимошенко, не повинен затьмарити дійсних документальних фактів і не може дозволити йти на компроміси зі злочинністю».

Р.Кузьмін також висловив упевненість, що Сенат США був позбавлений достатньої інформації про те, що Ю.Тимошенко «завдала Україні тяжкої, можливо, непоправної шкоди, яка позначилася на моральному стані всієї нації».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Сенат США схвалив резолюцію стосовно України. Сенат звернувся до уряду США з вимогою ввести персональні санкції до людей, причетних до політичних репресій в Україні.

Довідка УНІАН. Р.Кузьмін неодноразово заявляв, що Генеральна прокуратура України має в своєму розпорядженні достатні докази, щоб пред'явити Ю.Тимошенко звинувачення у фінансуванні вбивства депутата і бізнесмена Євгена Щербаня в 1996 році.

Р.Кузьмін стверджував, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США стосовно екс-прем'єра Павла Лазаренка.