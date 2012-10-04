Кірєєв засудив активістку за яєчню на Вічному вогні до трьох років тюрми
Активістці "Братства Св. Луки" Ганну Сінькову, яку звинуватили у смаженні яєчні на Вічному вогні, засудили до трьох років позбавлення волі з відтермінуванням на два роки.
Про це у коментарі "Українській правді" повідомила сама засуджена.
"Вирок - три роки позбавлення волі з відтермінуванням на два роки за, начебто, наругу над могилою. Суддя у справі- Родіон Кірєєв. Окрім того мені ще потрібно буде виплатити 4 тисячі гривень за експертизу, яку проводили правоохоронці", - повідомила активістка.
Проте, за словами дівчини, судді не довели того, що монумент є похованням.
Сінькова також розповіла про те, що суддя не врахував той момент, що деякі свідки зізналися, що вони не самі давали свідчення, а просто підписували "заготовлений слідчим папірець".
Сінькова заявила, що збирається подавати апеляцію на рішення судді, оскільки не визнає своєї вини.
Як відомо, 16 грудня 2010 року в Києві кілька людей провели акцію протесту - підсмажили на Вічному вогні яєчню і сосиски.
Свої дії вони пояснили протестом проти недоцільного використання природного газу та ігнорування владою проблем ветеранів.