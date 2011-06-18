Студентку, яка смажила яєчню на Вічному вогні, залишили в СІЗО

Суд вирішив залишити в СІЗО активістку об`єднання "Братство Св. Луки" Ганну Сінькову, обвинувачену в смаженні яєчні на Вічному вогні в київському парку Слави. Про це повідомляє ТСН.

Спочатку Сіньковій інкримінували хуліганство, зараз судять за наругу над могилою. Якщо провину доведуть, дівчині загрожує до 5 років в`язниці. Захисники активістки наполягають на зміні запобіжного заходу, оскільки Сінькова вже майже три місяці перебуває в СІЗО.

Як стало відомо, двадцятирічна підсудна скаржиться на жахливі умови в Лук`янівському СІЗО і повідомляє про погрози на свою адресу.

"За час мого перебування там вже кілька разів проводилися протиправні допити, мені погрожували фізичною розправою прямо в СІЗО, невідомі особи приходили, викликали мене на допити, відмовлялися називати своє ім`я, відмовлялися пред`являти документи", - заявила Сінькова.

Зі звинуваченнями активістка не згодна: "Там, де знаходиться пам`ятник Слави, безпосередньо під Вічним вогнем, там де проходять газові труби, не може бути ніяких поховань. Тобто це ніяк не може бути наруга над могилою".

Печерський суд вирішив запобіжний захід не змінювати і не відпускати обвинувачену на поруки. Наступне судове засідання призначене на 30 червня.

16 грудня минулого року в Києві кілька людей провели акцію протесту - підсмажили на Вічному вогні яєчню і сосиски. Свої дії вони пояснили протестом проти недоцільного використання природного газу та ігнорування владою проблем ветеранів.