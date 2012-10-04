До Луценка не пустили депутатів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, сьогодні, 4 жовтня, до Менської виправної колонії Чернігівської області (№ 91) прибули народні депутати України Юрій Гримчак, Володимир Філенко та Микола Томенко. Під час свого візиту до установи вони відвідали приміщення медико-санітарної частини установи та житлові приміщення відділення, де наразі відбуває покарання засуджений Ю.Луценко.

“Зазначені депутати також намагалися зустрітися із засудженим Ю.Луценком. Однак, дозвіл на побачення керівництвом установи надано не було, посилаючись на вимоги Кримінально-виконавчого кодексу України”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, відповідно до вимог ст.139 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджені мають право отримувати короткострокові побачення один раз на місяць. Враховуючи використання Ю.Луценком права на короткострокове побачення 26 вересня із Тарасом Стецьківим, Ю.Гримчаком та Сергієм Луценком, згідно з вимогами п.51 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань чергове короткострокове побачення може бути надано засудженому Ю.Луценку не раніше 21 жовтня.

В ДПтС також наголосили, що попередньо зі зверненнями про надання побачення з Ю.Луценком жоден із вказаних вище депутатів офіційно не звертався.

Сам засуджений Ю.Луценко також жодних заяв на адресу керівництва виправної колонії з проханням про організацію побачення із групою депутатів не подавав.

В ДптС запевнили, що народних депутатів було поінформовано про підстави відмови у побаченні із засудженим Ю.Луценком.