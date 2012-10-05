Ющенко: без вільної Грузії важко побудувати вільну Україну

Про це він заявив на прес-конференції в Полтаві.

"Те, що відбулося в Грузії, я вважаю перемогою демократії, хоча, можливо, залишилося кілька пунктів... від відповіді на які - або відсутності відповіді - буде залежати національний курс: як внутрішній, так і зовнішній", - сказав Ющенко.

За його словами, 5 жовтня він буде в Грузії вести переговори з сторонами, що перемогли і програли: "Завтра я буду проводити з ними переговори", - сказав він, а також висловив побажання, щоб результат цих виборів не призвів до регресу в курсі досягнень свобод і демократичних процесів останніх років Грузії.

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За його словами, зараз демократичні процеси в Грузії та Україні є взаємопов'язаними і взаємозалежними.

"Без вільної Грузії важко побудувати вільну Україну і навпаки. Переконаний, без вільної України не буде вільної Грузії... Процеси в Грузії дуже чутливі для ситуації всередині України і для світу в цілому", - цитує Українська правда.

На його думку, зараз обидві країни переживають переломний момент в демократичних та реформаторських процесах останніх років.

"Зараз настав великий іспит у тих процесах, які відбуваються в Україні та Грузії, і мені б дуже хотілося, щоб обидві нації розуміли, що найбільш гостро в найближчі 4-5 років буде стояти питання нашого національного буття", - зазначив він.

Ющенко застеріг країни від повернення в простір, з якого вони кілька століть виходили.