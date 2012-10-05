У Києві розгромили табір захисників української мови (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

Як йдеться в повідомленні, «близько 5 години ранку група з десяти молодиків, одягнених у накидки комунальних служб, повністю розгромила табір захисників української мови на Європейській площі в Києві».

Молодики застосували до протестувальників фізичну силу і викрали майно політичних партій «Наша Україна», Українська народна партія та Конгрес українських націоналістів, поінформували в прес-службі.

«На відміну від попередніх нападів, цього разу міліція була присутня на місці злочину, однак демонстративно не втручалася і не реагувала на прохання про допомогу», – розповів член УНП, координатор активістів Віктор Горбач.

За словами голови Секретаріату КУНу Володимира Манька, постраждалі активісти та представники об’єднання «Наша Україна» пишуть заяви у міліцію та вимагають порушити кримінальну справу за фактом скоєних злочинів.

Попри все, активісти повідомили, що відстоюватимуть українську мову й надалі.

Як нагадали в «Нашій Україні», вже третій місяць поспіль біля «Українського дому» триває безстрокова акція проти дискримінаційного щодо української мови Закону «Про засади державної мовної політики» авторства депутатів-«регіоналів» Сергія Ківалова та Вадима Колесніченка. Акція є мирною та законною, оскільки до столичної адміністрації, відповідно до Конституції України, було направлено повідомлення. Утім, неодноразово на табір чинились напади: перша спроба відбулася близько 06.00 9-го вересня, вдруге невідомі молодики спробували знести намети 1 жовтня, зазначається в повідомленні.