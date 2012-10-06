Об'єднана опозиція скличе екстрений з'їзд

Таке рішення було прийнято 5 жовтня на закритій нараді, в якій брали участь, зокрема, Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та Микола Мартиненко, повідомляє Тиждень.ua з посиланням на джерела у цій політичній силі.

За даними джерел, з'їзд буде присвячено здебільшого питанню співпраці Об'єднаної опозиції та партії Віталія Кличка «УДАР» у мажоритарних округах, де висуваються кандидати від обох політсил.

Водночас, не виключені перестановки і в списку кандидатів від Об'єднаної опозиції на загальнодержавному пропорційному окрузі.

Найімовірніше, з'їзд відбудеться в середу, 10 жовтня.

Видання зазначає, що 3 жовтня партія «УДАР» та Об’єднана опозиція прийняли рішення про спільне висування кандидатів у народні депутати у понад 40 мажоритарних округах, де досі конкурували між собою представники обох цих політичних сил.