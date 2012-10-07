З'явилися нові фото підозрюваного у розстрілі охоронців «Каравану»
16:02, 07 жовтня 2012Політика
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Міністерство внутрішніх справ показало нові фотографії підозрюваного у вбивстві трьох охоронців ТРЦ "Караван" Ярослава Мазурка.
Фото МВС
Нові фотографії можна побачити на сайті УМВС у Вінницькій області.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в столичному ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного важко поранив.
Фото МВС
Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства трьох охоронців у столичному ТРЦ «Караван». Справу порушено за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).
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