З'явилися нові фото підозрюваного у розстрілі охоронців «Каравану»

16:02, 07 жовтня 2012
Політика
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Міністерство внутрішніх справ показало нові фотографії підозрюваного у вбивстві трьох охоронців ТРЦ "Караван" Ярослава Мазурка.

Фото МВС

Нові фотографії можна побачити на сайті УМВС у Вінницькій області.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в столичному ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного важко поранив.

Фото МВС

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства трьох охоронців у столичному ТРЦ «Караван». Справу порушено за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).

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