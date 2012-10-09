Кличко розповів, чий він проект і чому не склалося з Тимошенко

Таку думку в ефірі програми "Один на один" на "Першому національному" висловив лідер партії "УДАР" Віталій Кличко, передає ТСН.

"Якщо ми підемо таким шляхом, то кожен уряд у повному складі повинен опинятися за ґратами. Якщо логічно, то наступний уряд повинен звинуватити попередній за "харківські" угоди: подовжили перебування Чорноморського флоту, а ціна на газ не зменшилася. Повісити всіх собак на попередніх колег і сказати, що зараз будемо писати з чистого аркуша", - пояснив політик.

На його думку, це не є перспективним шляхом, бо підписані міжнародні документи є чинними і мають виконуватися, хоч би якими невигідними вони не були. "Було підписано договір. Це документ. Вигідний чи ні. Це повинно підштовхувати нас до альтернативних джерел енергії, до зберігаючих технологій, до переговорів із іншими партнерами", - вважає лідер "УДАРу".

Кличко наголосив, що політичне переслідування за підписання урядових угод є неприпустимим. І це його позиція, попри непросту історію політичних взаємин із Тимошенко.

"Стосунки з Тимошенко не склалися. Юлія Володимирівна пообіцяла зробити праймеріз і на цьому наші стосунки скінчилися", - розповів він про час балотування в мери Києва.

Крім того, Кличко відкинув причетність олігархів до створення його партії. "Кажуть Кличко – чийсь проект. Я не продавався і продаватися не буду. Якщо Віталій Кличко проект – то це проект моїх батьків", - наголосив він.

