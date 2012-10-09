Рішення ЄСПЛ у справі Тимошенко може затягнутися через декрет судді від України

Як повідомляє «КоммерсантЪ – Украина», тимчасовий суддя, обраний Україною, може затягнути судові процедури, проте не виключено, що Г.Юдковська перед тим, як піти у відпустку, проголосувала у справах екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, щоб не блокувати їх розгляд судом.

Про тривалу відпустку судді ЄСПЛ Г.Юдковської, призначеною за квотою України, "Ъ" повідомили в апараті судді в Страсбурзі. "Пані Юдковська перебуває у відпустці до 18 грудня", - уточнив співрозмовник видання. Це означає, що вона зможе приєднатися до роботи суду лише наступного року - 22 грудня у Франції починаються різдвяні канікули, а за тиждень до цієї дати засідання ЄСПЛ не проводяться через відпустки інших суддів.

Як повідомили "Ъ" в апараті урядового уповноваженого з питань ЄСПЛ Назара Кульчицкого, Європейський суд уже повідомив українську владу про це, уточнивши причину відсутності судді: "Зі Страсбурга до нас прийшов офіційний лист про те, що суддя Юдковська перебуває у відпустці з догляду за дитиною". Законодавство Франції надає породіллям лише 16 тижнів декретної відпустки зі збереженням робочого місця.

Адвокат Валентина Теличенко, яка представляє в ЄСПЛ інтереси Ю.Луценка і яка співпрацювала з юридичною командою Ю.Тимошенко на етапі подачі нею першої скарги (про незаконне затримання й неналежне поводження в місцях позбавлення волі), зі стурбованістю сприйняла інформацію про зміни в Європейському суді з прав людини. "Без національного судді не може бути ухвалене жодне рішення. Тому є небезпека, що винесення ухвал ЄСПЛ у справах Луценка і Тимошенко затягується до наступного року", - зазначила В.Теличенко.

Як відомо, раніше представники партії "Батьківщина" неодноразово заявляли, що очікують рішення суду за першою скаргою Ю.Тимошенко до парламентських виборів. "Ми переконані, що найближчим часом ЄСПЛ винесе свій вердикт... Дуже сподіваюся, що це відбудеться в найближчий місяць", - заявив минулої неділі заступник голови партії Олександр Турчинов. "Ми очікуємо цього рішення протягом найближчих тижнів", - стверджував наприкінці вересня радник Ю.Тимошенко із зовнішньополітичних питань Григорій Немиря.

Згідно з регламентом ЄСПЛ, у разі тривалої відсутності судді ухвалюється рішення про призначення судді ad hoc, що тимчасово бере участь у слуханнях за українською квотою.

У прес-службі ЄСПЛ виданню заявили, що на даний момент у справі Ю.Тимошенко призначення ad hoc судді не відбулося. "Суддя від України (Г.Юдковська) бере участь у розгляді справи Тимошенко. Якщо з тих або інших причин вона не зможе продовжувати участь у процесі, голова палати вдасться до процедури (призначення ad hoc судді), як це й передбачено регламентом ЄСПЛ", - пояснили в прес-службі, підтвердивши при цьому інформацію про відпустку Г.Юдковської.

За словами В.Теличенко, призначення тимчасового судді у справі Ю.Тимошенко зруйнує плани на швидке винесення рішення. "Якщо до Страсбурга приїжджає ad hoc суддя, він має повне право вимагати надання часу на вивчення всіх матеріалів. А враховуючи обсяги справи і кількість документів, які ми надали суду, цей процес легко затягнеться до повернення Ганни Юдковської з відпустки", - сказала В.Теличенко. Це ж відноситься й до другої скарги Ю.Луценка, в якій йдеться про неналежне поводження і про ненадання йому медичній допомоги.

Проте побоювання юристів можуть не виправдатися, відзначає «КоммерсантЪ». Суддя ЄСПЛ у відставці Володимир Буткевич (1998-2008) заявив, що ЄСПЛ зазвичай не передає ad hoc суддям ті справи, в яких вже почалися слухання. "Суддя, який почав розгляд справи, повинен і закінчити її самостійно", - сказав він.

В.Буткевич вважає, що концептуальні рішення й за першою скаргою Ю.Тимошенко, й за другою скаргою Ю.Луценка були прийняті за участю Г.Юдковської ще до відпустки, але поки не оприлюднюються через тривалу процедуру оформлення рішень ЄСПЛ .

"Я практично впевнений, що розгляд справ Тимошенко і Луценка закінчився, судді проголосували й затвердили рішення, а зараз проходить стадія підготовки мотивувальної частини. І коли потрібно буде формально підтвердити рішення, відпустка судді цьому не перешкодить - якщо буде необхідно, вона вийде на роботу на один день", - заявив В.Буткевич.

Тим часом, 8 жовтня один із співрозмовників "Ъ" повідомив, що 4 жовтня ЄСПЛ офіційно повідомив сторони про виключення В.Теличенко з числа захисників Ю.Тимошенко.

В.Теличенко в розмові з "Ъ" заявила, що не отримувала відповідного листа зі Страсбурга, що, втім, не вплине на хід розгляду першої скарги Ю.Тимошенко, оскільки процесуальні дії, в які залучений захист, уже завершилися.