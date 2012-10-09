Тюремники кажуть, що Луценко ще недостатньо хворий, щоб вийти на волю

Про це повідомив «Сегодня» помічник голови Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко.

Як зазначає видання, хворий Ю.Луценко вимагає, щоб його лікували в лікарні - він навіть написав про це відповідну заяву.

Екс-голові МВС повинні провести ендоскопію, але він хоче, щоб для цього його вивезли з Менської колонії. За словами його дружини Ірини Луценко, екс-міністра повинні перевірити щодо загострення захворювань підшлункової залози й портальної гіпертензії.

За її словами, обстеження й лікування таких хвороб передбачає перебування в стаціонарі. Тюремники вже заявили, що дообстеження стану здоров'я Ю.Луценка проведуть цього тижня, оскільки його рекомендувала комісія лікарів, що побувала в колонії 2 жовтня, тільки де це буде: у лікарні або в колонії, поки не ясно.

Як сказав І.Андрушко, огляд і лікування Ю.Луценка можливі й у лікарні: «Зараз питання, де його оглядати, вирішується лікарями, якщо вони вважатимуть, що обстеження й лікування в колонії неможливі, ми можемо перевести його в стаціонар - під охороною, як належить».

Прихильники Ю.Луценка також наполягають на тому, що екс-голова МВС не може відбувати покарання за станом здоров'я.

«Щоб звільнити його від відбування покарання за станом здоров'я, має бути висновок медиків, що його захворювання - зі списку тих, які можуть передбачати звільнення (наприклад туберкульоз, ВІЛ, онкологія). Тоді керівництво колонії пише характеристику ув'язненого й подає документи до суду, - сказав І.Андрушко. - Але суд може відмовити ув'язненому в звільненні, враховуючи його особисту характеристику й злочин, за який він сидить».

Тюремники додають, що зараз Ю.Луценко перебуває під постійним наглядом медперсоналу колонії, і його стан оцінюють як задовільний.