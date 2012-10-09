МЗС: Україна не здійснювала поставок зброї у Сирію

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров, коментуючи повідомлення у ЗМІ про начебто потрапляння ящиків з товарами військового призначення українського походження до сирійських повстанців.

«Україна суворо дотримується своїх міжнародних зобов’язань у сфері передачі товарів військового призначення та подвійного використання та не здійснювала і не здійснює постачать таких товарів до Сирії», - сказав він.

За словами О.Дикусарова, інформація про міжнародні передачі зазначених товарів на щорічній основі надається до ООН і міститься у вільному доступі на веб-сторінці Реєстру звичайних озброєнь ООН.

О.Дикусаров повідомив, що за наявними в МЗС України даними, у 2010 році у повній відповідності з чинними міжнародними вимогами і національними процедурами був укладений контракт на постачання товарів військового призначення для потреб Міністерства оборони Саудівської Аравії.

О.Дикусаров порекомендував журналістам для отримання більш детальної інформації стосовно реалізації зазначеного контракту звернутися до Державної служби експортного контролю України як спеціалізованого уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного контролю.

Він запевнив, що в Україні існує дуже серйозна система експортного контролю за озброєннями, яка, за оцінками експертів, є однією з найкращих у світі.