Українські зброярі кажуть, що з Саудівською Аравією не співпрацюють

Ящики з боєприпасами, знайдені в мечеті, виготовлені українською компанією Dastan, яка спеціалізується на морських озброєннях та ракетних комплексах.

У київському офісі компанії сказали, що поки що не готові коментувати інформацію, однак зазначили, що Dastan не має контрактів з Саудівською Аравією, пише ВВС Україна.

На ящиках стоїть абревіатура заводу LCW – це Луганський патронний завод (Luhansk Cartridge Works), великий виробник боєприпасів, заснований в 1895 році.

Один з ключових експортних товарів заводу – патрони калібру 7,62 мм для автомата Калашникова AK-47, яким користуються і сирійські повстанці, і армія.

Як саме ящики потрапили до Алеппо, невідомо. Журналістам не дозволили зняти на фото чи відео їхній вміст.

Саудівська Аравія відмовилася від офіційного коментаря з цього приводу.

Однак сама наявність цих ящиків свідчить, що хтось у Перській затоці активно допомагає повстанцям боротися за повалення президента Башара Асада.

ООН попереджає про посилення насильства у Сирії і закликає країни, які постачають зброю обом сторонам конфлікту, припинити це.