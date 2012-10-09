НАТО обіцяє продовжити тісну співпрацю з новим керівництвом Грузії

14:54, 09 жовтня 2012
Політика
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Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляє, що Альянс перейде до більш тісної співпраці з Грузією, де відбулися "вільні, конкурентні й мирні парламентські вибори".

Расмуссен доволен грузинскими выборами

Про це повідомляє РІА “Новости”.

"Ми маємо намір ще більше зміцнювати ці відносини (з Грузією)", - сказав А.Расмуссен, відповідаючи на питання журналістів перед відкриттям у Брюсселі зустрічі міністрів оборони 28 країн-членів НАТО.

За його словами, парламентські вибори в Грузії є свідоцтвом ступеня демократизації грузинського суспільства.

Раніше генсек НАТО назвав "лакмусовим тестом" для грузинської демократії нинішні парламентські та майбутні президентські вибори в Грузії.

"Грузія пройшла тест. Це історичний момент для демократичних перетворень в Грузії. Тепер важливо, щоб всі сторони (політичні сили) об'єдналися на благо країни та подальшого зміцнення реформ і демократичних інститутів", - сказав А.Расмуссен.

Як відомо, парламентські вибори в Грузії відбулися 1 жовтня. Найбільшу кулькість голосів набрала політична коаліція "Грузинська мрія".

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