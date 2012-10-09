Огризко про газову пропозицію Росії: заманушка про $160 - це сир у мишоловці

Таку думку висловив екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко в ефірі "Ера-FM".

"Це черговий крок, завдяки якому в Москві збираються поставити хрест на нашому європейському напрямку розвитку. Йдеться про цілеспрямовану кампанію, яка ведеться вже не один рік. Згадайте, що спочатку кісткою в горлі Москви було НАТО. Пам`ятаєте, як казали, що це загроза Москві, що натівські війська прийдуть до кордонів "святої Русі". Коли цю тему, на жаль, припинили прийняттям закону про так звану позаблоковість, то відразу ситуація змінилася. Тепер стала заважати євроінтеграція. Москві заважає саме існування України як незалежної держави, тому розробляються різноманітні пропозиції, які мають на меті позбавлення України суверенітету", - сказав він.

За його словами, ціна на газ для України навіть після вступу до Митного союзу зростатиме.

"Ця, вибачте на слові, заманушка про 160 доларів - це сир у мишоловці. Бо спочатку буде 160 доларів, через півроку 180, а через рік 240, і приїдемо ми знову до речей, які зараз мають Білорусь і Казахстан. Вони вже починають репетувати, що їх ставлять в стійло і вони починають забувати про незалежність", - зазначив Огризко.

Нагадаємо, прем`єр-міністр Микола Азаров заявив, що приєднання України до Митного союзу дозволить знизити ціну на російський газ до $160 за 1 тис куб м.

Gazeta.ua