Суди відмовилися прийняти позови проти фіктивних членів виборчкомів

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Київського міського виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина», уповноваженими особами в округах від ОО «Батьківщина» були подані судові позови до громадян, які за фіктивними поданнями увійшли до складу виборчих комісій і зараз свідомо не беруть участі у роботі виборчкомів.

Відкривши провадження 4 та 5 жовтня, районні суди за декілька днів розгляду справ дійшли висновків щодо відсутності провини і факту порушення виборчого законодавства як окремих членів виборчкомів, так і комісій в цілому. «Головним доказом «діяльності» утворених комісій, які на момент подання позовів все ще не почали працювати, стали сфальсифіковані протоколи засідань комісій, оформлені «заднім» числом», зазначається у повідомленні столичного штабу «Батьківщини».

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«Фальшивки з підписами і печатками, як свідчення вчасного початку роботи виборчих комісій, з’явилися на засіданнях у всіх райсудах, де розглядалися справи. Ці «липові» протоколи стали «альфою і омегою» у справі для суддів. В результаті суди відмовилися притягувати до відповідальності громадян, які вже начебто «трудяться» у виборчкомах», - заявив керівник Київського міського штабу опозиції Юрій Одарченко.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Київський міський штаб ОО «Батьківщина» поінформував, що у 13-ти виборчих округах вчасно не розпочали роботу 462 дільничні виборчі комісії. Щоб довести факт саботажу виборчого процесу членами та головами цих виборчкомів, столичні опозиціонери звернулися з позовами до районних судів Києва з вимогою притягнути їх до кримінальної відповідальності. Судові позови отримали, зокрема, 94 голови ДВК, які не розпочали виконувати свої обов’язки.