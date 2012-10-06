ОПОРА: у виборчкомах сидять люди, які вже нікого не представляють

Про це О.Айвазовська заявила в ексклюзивному коментарі УНІАН.

"Ця виборча кампанія буде хорошим прецедентом для законотворців і для громадськості, яка, я сподіваюсь, братиме участь у розробці закону. Чинний закон - не досить поганий, а й не надзвичайно хороший, бо під час його реалізації у виборчій кампанії ми бачимо, скільки маніпуляцій відбувається у виборчому процесі. І такі речі, в тому числі представництво у виборчих комісіях кандидатів, які знялися з виборів, повинні бути усунуті в наступних законах. Інших варіантів впливу на нинішню ситуацію, на жаль, немає", - сказала О.Айвазовська.

При цьому експерт звернула увагу на відсутність у виборчому законодавстві такого терміну, як "технічний кандидат".

"Це суспільний термін, який з'явився через те, що є таке явище. Якби такий термін був юридичний, тоді б мова могла йти про якусь відповідальність за зловживання, маніпуляцію, реєстрацію технічних кандидатів, які не беруть участі у кампанії, фігурують там або в якості двійників основних кандидатів, які претендують на перемогу, або в якості технічних кандидатів для заповнення виборчих комісій. Оскільки такого терміну немає і не існує, ніхто не може вплинути на членів виборчих комісій - вони працюватимуть у виборчих комісіях і після зняття кандидатів з реєстрації", - пояснила вона.

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На думку О.Айвазовської, скасування реєстрації кандидатів у депутати треба розглядати у двох аспектах. "Перший — якщо кандидат був технічним і метою його участі було лише забезпечення квоти у виборчих комісіях. Коли функцію виконано, кандидат вже не потрібен, він знімається з реєстрації, аби не заважати основному кандидату. Другий аспект, який ми вже спостерігаємо, — якщо кандидата спонукають до зняття з реєстрації. Є декілька фактів, які свідчать про те, що після ув'язнення в СІЗО, оголошення у розшук, кандидати нібито писали особисті заяви про готовність знятися з реєстрації і вже зняті. Тобто, мова йде про тиск на кандидатів з метою усунення їх від виборчого процесу, і не тільки фактичного через блокування кампанії, а й юридичного — через скасування реєстрації", - зазначила голова ОПОРИ.

Як повідомляв УНІАН, станом на 4 жовтня з виборчої кампанії вибули 158 кандидатів у депутати, у тому числі 2 – за рішенням суду, 155 – за власною заявою про відмову балотуватися до Верховної Ради України та 1 – у зв’язку зі смертю. Свою боротьбу за депутатський мандат у 225 одномандатних виборчих округах продовжують 2 974 кандидатів. Згідно з законодавством, кандидат у народні депутати може звернутися до ЦВК з заявою про відмову балотуватися не пізніше 15 жовтня.

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У переважній більшості від участі у виборах відмовляються кандидати, які балотувалися до Верховної Ради шляхом самовисування. Найбільш показовою є ситуація в одномандатному виборчому окрузі № 135 (Одеська область), в якому балотується висуванець Партії регіонів, народний депутат Сергій Ківалов: впродовж двох днів від подальшої участі у виборах відмовилися 8 із 14 зареєстрованих раніше кандидатів.

Зараз найбільша кількість "відмовників" фіксується в округах Дніпропетровської області, в якій скасовано реєстрацію 53 кандидатів у депутати із 158 по всій країні.