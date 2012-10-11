G20 хоче позбутися впливу рейтингових агентств на інвестрішення

15:56, 11 жовтня 2012
Політика
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Фінансова G20 на початку листопада прийме "дорожню карту" щодо зниження впливу рейтингових агентств на інвестиційні рішення.

G20 поки не бачить альтернативи рейтинговим агенствам

Про це повідомив журналістам заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак за підсумками засідання Наради фінансової стабільності в Токіо.

"У ході чергової зустрічі групи 20, яка відбудеться на початку листопада в Мехіко, треба прийняти "дорожню карту" щодо зменшення впливу рейтингових агентств на інвестиційні рішення", - цитує Сторчака РІА "Новости".

До цього Рада планує провести семінар в кінці жовтня в Базелі за участю регуляторів, учасників ринку та інвесторів, на якому буде обговорюватися проблема підвищеного впливу міжнародних рейтингових агентств на ринок.

При цьому Сторчак додав, що поки реальної альтернативи рейтинговим агентствам немає, оскільки утримування професійної служби оцінювачів дороге як для приватних, так і для державних фінансових інститутів.

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