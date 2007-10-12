Ющенко зустрінеться з прем’єр-міністром Словацької Республіки

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО продовжить дводенний офіційний візит до Словацької Республіки.

Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з прем’єр-міністром Словацької Республіки Робертом ФІЦО.

Також запланована зустріч Президента з представниками української громади в Словацькій Республіці.

Як повідомляв УНІАН, учора, 11 жовтня, головуванням Президентів України та Словацької Республіки відбулися офіційні переговори делегацій двох країн.

Також Президент України передав Президентові Словаччини списки словаків, що загинули в Україні в 1944-1954 роках.

Крім того, В.ЮЩЕНКО провів зустріч з головою Національної Ради Словацької Республіки Паволом ПАШКОЮ.

Також учора глава Української держави зустрівся з представниками політичних, бізнесових кіл, главами дипломатичних представництв та представниками громадськості в Словацькій асоціації зовнішньої політики.