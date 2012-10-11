У НАТО зраділи, що Україна долучилась до антипіратської кампанії

Про це заявив Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс під час зустрічі у Брюсселі з міністром оборони Дмитром Саламатіним, повідомили УНІАН у Департамент преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони.

Так, Дж.Ставрідіс відзначив внесок України в зусилля Альянсу щодо зміцнення безпеки у світі, зокрема, приєднання нашої країни до антипіратської операції “Океанський щит”, в якій у 2013 році візьме участь фрегат українських Військово-Морських сил “Гетьман Сагайдачний” з палубним вертольотом та оглядовою командою на борту.

«Ми продовжимо працювати разом та готові всебічно підтримувати зусилля міжнародної спільноти у боротьбі з піратством», – відзначив міністр оборони України.