Україна відрядить фрегат боротись із сомалійськими піратами

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

За його словами, для участі в операції Україна виділить фрегат «Гетьман Сагайдачний» з палубним вертольотом і групою бійців спецназу на борту.

О.Волошин повідомив, що на даний час Міністерство оборони України та НАТО узгоджують технічні питання, пов’язані з участю української сторони в операції «Океанський щит».

«Очікується, що практична участь підрозділів Збройних сил України в операції «Океанський щит» розпочнеться вже в 2013 році», - сказав О.Волошин.

За його словами, це буде безпосередній внесок України у міжнародні зусилля зі зміцнення безпеки, а також у захист українських моряків та екіпажів, що працюють на міжнародних морських торговельних маршрутах.