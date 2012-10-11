МЗС створить міжнародним спостерігачам прес-центр

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС, зазначивши, що прес-центр створюється з метою створення максимально сприятливих умов для донесення місіями міжнародних спостерігачів своїх оцінок підготовки та проведення цьогорічних виборів до Верховної Ради.

В прес-центрі, який діятиме в приміщенні Дипломатичної академії при МЗС України (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2), всім місіям спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на безоплатній основі надаватиметься технічно якісно обладнаний майданчик для проведення брифінгів та прес-конференцій в період з 25 по 30 жовтня.

З питань організації прес-конференції та акредитації при прес-центрі потрібно звертатися за телефоном (+38044) 226 22 31 та за адресою електронної пошти press@mfa.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, Центарльна виборча комісія станом на 10 жовтня вже зареєструвала 1064 офіційних спостерігача, у тому числі від 13 держав та 21 міжнародної організації.