Кінах тим часом робить ”свою гру”

Створено міжфракційне об’єднання народних депутатів України «Стабільність в Україні», яке не є альтернативою парламентської більшості. Про це сказав в інтерв’ю журналістам координатор цього об’єднання, член фракції «Наша Україна» Анатолій КІНАХ.

Він підкреслив, що до цього міжфракційного об’єднання увійшло 37 народних депутатів, які представляють різні фракції в парламенті. Він зазначив, що основна мета об’єднання – спрямувати роботу на вирішення соціально-економічних питань розвитку України. За його словами, це об’єднання базуватиметься на співпраці з Президентом України, з новим коаліційним урядом.

А.КІНАХ зазначив, що завдання міжфракційного об’єднання – формувати «розумні правила гри для розвитку України, для конкурентноздатності економіки держави».

Він підкреслив, що «це не політичне об’єднання». За його словами, міжфракційне об’єднання «Стабільність в Україні» не несе на собі політичного навантаження».