У НУ-НС вважають, що Тимошенко може стати великим Президентом

Один із членів блоку "Наша Україна - Народна самооборона", лідер УРП “Собор” Анатолій МАТВІЄНКО вважає, що “Наша Україна” від об’єднання перед виборами з "Народною самообороною" більше втратила, ніж отримала.

Про це він заявив в інтерв’ю "Газеті по-українськи" від 12 жовтня 2007 року.

"Можливо, помилкою було об’єднання ”Нашої України” з ”Народною самообороною”. Ми більше від цього втратили, ніж отримали", - сказав А.МАТВІЄНКО, додавши при цьому, що "ЛУЦЕНКО й КИРИЛЕНКО неспівставні з ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧЕМ. Не тому, що слабші, а тому, що харизма так розпорядилася".

Разом з тим він зазначив, що блок НУ-НС, проводячи передвиборчу кампанію, на відміну від інших політичних сил "не давав нереальних обіцянок". "Ми хотіли розламати хвилю популістської налаштованості населення. Очевидно, через це ми були слабкішими в гаслах. А якби Президент не брав участі у кампанії, то ми мали б і ще скромніший результат", - зазначив А.МАТВІЄНКО.

Відповідаючи на запитання, що стосувалося об’єднання усіх дев’яти партій, що входять в НУ-НС, він сказав: "Можливо. Але треба чітко сформулювати, що це за проект. Ми повинні розуміти... це має бути партія для консолідації навколо однієї ідеї".

Водночас А.МАТВІЄНКО висловився проти того, щоб прем’єр-міністром було знову обрано Віктора ЯНУКОВИЧА. "Я вважає його не гідним займати посаду прем’єра. Бо це - символ нації, її візитівка", - сказав він.

Між тим А.МАТВІЄНКО переконаний в тому, що Ю.ТИМОШЕНКО зможе сформувати сильний уряд, але за умови, якщо “залишить свої амбіції”, "перестане діяти за сценарієм "ТИМОШЕНКО - Президент". "Вона має забути про президентство в ближчій перспективі. У результаті такої жертовності вона може стати великим Президентом", - зазначив А.МАТВІЄНКО.