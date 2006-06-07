На посаду голови Запорізької облради претендують Партія регіонів і Блок Вітренко

На посаду голови Запорізької облради претендують дві особи: представник Партії регіонів Олександр НЕФЬОДОВ і представник Блоку Наталії Вітренко Володимир ЧЕРНИЛЮХ.

36-річний В.ЧЕРНИЛЮХ працює в Мінпромполітики. 47-річний О.НЕФЬОДОВ - у ТОВ «БІАНТ», що зареєстроване у Веселовському районі області.

Обирати голову обласної ради вперше будуть за новими бюлетенями, рішення про друк яких було ухвалене сьогодні на сесії – після того, як депутати після тригодинного обговорення визначилися з кольором і розміром: вибрали формат А-5, а з трьох запропонованих кольорів вибрали світло-зелений.

Як повідомили УНІАН в апараті Запорізької облради, наперед бюлетені не друкували, «щоб не допустити можливості фальсифікацій».