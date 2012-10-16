Батьківщина: Розбіжності у соціології з УДАРом по мажоритарниках сягали 18%
08:42, 16 жовтня 2012Політика
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Розбіжності у соціологічних дослідженнях Об’єднаної опозиції і «УДАРу», які були необхідні для визначення єдиних кандидатів-мажоритарників, по деяких округах досягали 18 відсотків.
Сергій Соболєв розповів про розбіжності у цифрах
Про це в ефірі «5 каналу» завив народний депутат, представник Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Сергій Соболєв.
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«Якщо чітко, то так – протиріччя дуже великі, і розбіжності у наших підрахунках сягали від 1 до 18 відсотків. Зараз питання не в соціології, питання зараз в принципі, на сьогоднішній день є, як мінімум, 10 кандидатів від нашої Об’єднаної опозиції, і від «УДАРу» не менше кандидатів, які тепер мають реальний шанс змагатися на виборчих округах проти представника влади», - заявив Соболєв.
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