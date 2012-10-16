Батьківщина: Розбіжності у соціології з УДАРом по мажоритарниках сягали 18%

Про це в ефірі «5 каналу» завив народний депутат, представник Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Сергій Соболєв.

На тему: У Кличка - про опозицію: сіли грати в шахи, а посеред гри нам кажуть, що це преферанс

«Якщо чітко, то так – протиріччя дуже великі, і розбіжності у наших підрахунках сягали від 1 до 18 відсотків. Зараз питання не в соціології, питання зараз в принципі, на сьогоднішній день є, як мінімум, 10 кандидатів від нашої Об’єднаної опозиції, і від «УДАРу» не менше кандидатів, які тепер мають реальний шанс змагатися на виборчих округах проти представника влади», - заявив Соболєв.

