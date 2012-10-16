У Кличка - про опозицію: сіли грати в шахи, а посеред гри нам кажуть, що це преферанс

Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник керівника виборчого штабу партії «УДАР» Володимир Куренной .

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«Домовленості, які були досягнуті в ході перегорів, вони, насправді виконані сьогоднішнім з’їздом «Батьківщини» на 30%. Це як ми сідаємо грати в шахи, граємо в шахи, але посеред гри, нам кажуть: а ми граємо в преферанс. Де-факто, сталося саме це. Ми домовлялись про те, що буде спільна соціологія, соціологічні компанії пропонувались як «Батьківщиною», так і нами – це соціологія була проведена. Був визначений принцип, а саме: знімаємо ми того кандидата, хто слабший, хто буде заважати перемозі єдиного демократичного кандидата. Ми домовилась про конкретні соціологічні служби. Ми пришли на переговори з єдиними соціологічними службами», - заявив Куренной.