Представник Януковича у ВР: демократія – це дорога річ

Закон передбачає, що відеоспостереження на виборчих дільницях буде записувати процес підрахунку голосів. Транслювати його онлайн зі всіх виборчих дільниць – не було технічної можливості, пояснює представник Президента у Верховній Раді Юрій Мірошничеко.

«Ми голосували за те, щоб і процес голосування і процес підрахунку голосів перебував не просто під відеоспостереженням, а перебував під спостереженням, яке можна в прямому ефірі, в режимі онлайн спостерігати. Там ми приймали закон. Що ж стосується технічних можливостей, то потім з’ясувалося, що на деяких дільницях неможливо забезпечити режим он-лайн, тому що не має таких технічних можливостей у тих мереж, які в інтернет передають цей сигнал, тоді ми внесли з тим, щоби навіть якщо не має технічної можливості в режимі онлайн демонструвати хід голосування, а потім і підрахунку голосів, то записувати цю інформацію, і ця інформація буде зберігатись протягом року. Я наголошую, що сам закон передбачає спостереження не лише за процесом голосування, а ще й за процесом підрахунку голосів», - цитує Мірошниченка 5 канал.

Коментуючи вартість встановлення камер спостереження на виборчих дільницях представник Президента зазначив, що демократія – це дорога річ.

«Це коштовна річ для України, і демократія - це дорога річ, але вона вартує того, щоб в неї інвестувати», - зазначив Мірошниченко.