На виборчих дільницях з ранку до ночі встановлюють камери

Компанія «Сітронікс ІТ» в Україні, що входить до складу ВАТ «Сітронікс» (Росія), встановила системи відеоспостереження на 17 тис. 698 виборчих дільницях по всій Україні у рамках підготовки до виборів до Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, станом на 10-ту годину ранку 4 жовтня програмно-апаратними комплексами (ПАК) для спостереження за ходом голосування на виборах народних депутатів обладнано більше половини виборчих дільниць в Україні. Щодня встановлюється понад 2 тис. 700 ПАК, роботи ведуться з восьмої години ранку до опівночі, тобто кожну хвилину підключаються три ПАК.

«Таким чином, проектна команда, на чолі з генеральним підрядчиком – «Сітронікс ІТ» в Україні, реалізує проект у чіткій відповідності з відведеними термінами і планом робіт», - зазначається у повідомленні.

На сьогодні найбільша кількість систем відеоспостереження встановлена на виборчих дільницях в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Волинській областях і Києві. Системами відеоспостереження вже обладнано такі видалені населені пункти, як село Шабалинів Коропського району Чернігівської області, село Тарнівці (Ужгородський район Закарпатської області), село Павленкове (Новопсковський район Луганської області), село Бородіно (Джанкойський район Автономної Республіки Крим) і сотні інших населених пунктів в усій Україні.

У рамках підготовчих заходів до виборів до Верховної Ради в установці ПАК задіяно близько 4 тис. фахівців компаній «Сітронікс ІТ» в Україні, «Укртелеком», «МТС Україна», «Датагруп», «Інтертелеком» і Wireless Development Alliance.

ПАК складається з ноутбуку Hewlett-Packard на базі процесора i5, двох web-камер високої розрізняльної здатності Logitech C310, периферійних пристроїв і засобів комутації.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням уряду від 20 серпня, «Сітронікс ІТ» в Україні обрано виконавцем робіт з оснащення виборчих дільниць відеокамерами.

На оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження передбачено витратити 993,6 млн грн.

Система охопить 32,2 тисячі дільничних виборчих комісій і забезпечить 300 тис. одночасних підключень для проглядання відеотрансляцій в мережі Інтернет.

ВАТ «Сітронікс» вже має досвід створення аналогічної системи в Росії.

Начальник управління інформатизації Секретаріату Центральної виборчої комісії Валерій Стриганов заявив, що системи відеоспостереження на виборчих дільницях будуть встановлені до 17 жовтня, а ключі від шаф з обладнанням передані керівникам комісії під розписку.

Довідка УНІАН. «Сітронікс Інформаційні Технології» - один з провідних постачальників рішень, продуктів і послуг у галузі інформаційних технологій у Східній Європі і СНД (включає компанії «Сітронікс Інформаційні Технології» в Україні, Росії і Білорусі). Компанія входить до складу Групи ВАТ «Сітронікс» (Росія).