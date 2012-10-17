Батьківщина: Німеччина заблокує асоціацію з Україною, поки не випустять Тимошенко

Про це заявив глава комітету з європейської інтеграції німецького Бундестагу Гюнтер Кріхбаум після зустрічі з донькою Тимошенко Євгенією, повідомляє прес-служба партії "Батьківщина".

"Угоду про асоціацію Європейського Союзу з Україною буде заблоковано. Я, як голова комітету Бундестагу з європейської інтеграції, буду це рекомендувати, поки справа Юлії Тимошенко не закрита", - цитує повідомлення Українська правда.

"Для нас ця справа є символом того, як в Україні ставляться до прав людини та демократії. До цього не можна бути байдужим", - підкреслив Кріхбаум.

Він також висловився схвально, що Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з Євгенією Тимошенко висловила свою підтримку Тимошенко та демократичній опозиції України.