Третьяков: Кожен голос виборця проти влади криміналу дуже важливий

«Голос кожної людини, яка готова проголосувати проти влади, але не прийшла на дільницю, зможуть використати зі своєю метою, - вважає політик. – Члени комісій, які «вмотивовані» владою, зможуть поставити позначку в порожньому бюлетені за «потрібного» кандидата».

Олександр Третьяков закликав киян не допустити реалізації цього злочинного плану. «Кожен голос – важливий, - заявив він. – Якщо не прийдете ви, прийдуть інші. Ті, кого купили. Ті, кого залякали. Ті, кому байдуже, за кого голосувати. Ті, хто за гроші ладен виносити бюлетені з дільниць, організовувати «каруселі» та різні провокації».

Депутат також висловив упевненість, що тільки разом із небайдужими громадянами опозиційні політики можуть «зупинити владу клептократів і криміналу».

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентських виборах по мажоритарному округу № 218, що об’єднує частини Святошинського та Оболонського районів.