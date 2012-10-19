Тягнибоку здається, що Кличко може стати найбільшим розчаруванням виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Тягнибок заявив сьогодні під час підписання угоди з Об’єднаною опозицією «Батьківщина» про створення коаліції в новій Верховній Раді.

О.Тягнибок наголосив, що ОО «Батьківщина» та «Свобода» чекатимуть «УДАР» в коаліції. «Чекати будемо, але щось у мене складається враження, що для багатьох українців Кличко стане найбільшим розчаруванням цієї виборчої кампанії», - сказав О.Тягнибок.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому, О.Тягнибок відповів: «Тому що».