Тягнибоку здається, що Кличко може стати найбільшим розчаруванням виборів

13:21, 19 жовтня 2012
Політика
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Лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок не виключає, що Віталій Кличко та його партія «УДАР» стануть найбільшим розчаруванням українців за підсумками цих виборів.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому, О.Тягнибок відповів: «Тому що»

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Тягнибок заявив сьогодні під час підписання угоди з Об’єднаною опозицією «Батьківщина» про створення коаліції в новій Верховній Раді.

О.Тягнибок наголосив, що ОО «Батьківщина» та «Свобода» чекатимуть «УДАР» в коаліції. «Чекати будемо, але щось у мене складається враження, що для багатьох українців Кличко стане найбільшим розчаруванням цієї виборчої кампанії», - сказав О.Тягнибок.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому, О.Тягнибок відповів: «Тому що».

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