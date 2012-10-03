Активісти визначили "лідерів" застосування адмінресурсу

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила координатор виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська за результатами загальнонаціонального спостереження за перебігом виборчої кампанії у вересні.

"Згідно із законодавством, державні посадовці будь-якого рівня не мають права здійснювати будь-які заходи агітаційного характеру у робочий час, використовуючи службове становище. Тим не менш, у нас є двоє голів облдержадміністрацій, які одночасно є й кандидатами - це Вінницька і Житомирська, вони також фігурують у рейтингу, але не посідають перші місця, як не дивно. Перше місце поділили Михайло Папієв та Андрій Шишацький, друге місце посів Едуард Матвійчук, а третє - голова Харківської ОДА Михайло Добкін", - сказала О.Айвазовська.

За її словами, аналіз діяльності посадовців під час виборів дозволяє зробити аргументоване припущення, що місцева влада наділена обов'язками щодо організаційного, кадрового та фінансового супроводження передвиборчої кампанії провладної Партії регіонів. "Найбільш поширеною формою участі регіональної влади у виборчому процесі є проведення офіційних заходів разом з кандидатами провладної політичної сили. Це є серйозним відхиленням від принципу рівності умов для усіх партій та кандидатів. Використовуючи свій посадовий статус, голови регіональних органів влади відкрито чи приховано вказують виборцям на залежність перспектив соціально-економічного розвитку територій від їх підтримки конкретних кандидатів", - додала вона.

О.Айвазовська також зазначила, що спостерігачі громадянської мережі ОПОРА фіксують численні випадки, коли в межах тісної взаємодії місцевої влади та кандидатів відбувається безконтрольний процес використання бюджетних ресурсів в агітаційних цілях. Як приклад експерт навела факти передачі школам автобусів, закуплених у рамках державної програми "Шкільний автобус", яка фінансується за рахунок всіх платників податків, а не за рахунок окремої партії.

"Хочу зазначити, що тільки голови Івано-Франківської, Чернігівської та Львівської обласних адміністрацій - Михайло Вишиванюк, Володимир Хоменко та Михайло Костюк не здійснили за цей період жодного порушення. Вони утрималися від незаконної агітації протягом двох тижнів вересня", - резюмувала О.Айвазовська.

Як повідомляв УНІАН, громадянська мережа ОПОРА здійснює довготермінове спостереження за перебігом кампанії з виборів до Верховної Ради України. У довготерміновій місії спостереження ОПОРИ бере участь 251 особа. У день голосування - 28 жовтня - у складі місії спостерігачів ОПОРИ працюватимуть ще 3,5 тис. осіб.