ЗМІ: Російська опозиція планувала створити філіал у Києві

Керівники російського опозиційного руху «Лівий фронт» планували створити філіал організації у Києві.

Про це газеті «Сегодня» повідомив один з представників «Лівого фронту» Олексій Сахнін.

"Всьому цьому є передісторія. Тиск з боку репресивних органів ми відчували вже давно, - зазначив А.Сахнін. - Ми усвідомлювали, що хмари згущуються, тому з українськими товаришами партії "Боротьба" уклали угоду про те, що в Києві існуватиме закордонне бюро «Лівого фронту». Воно почне діяти, якщо в Росії по нас серйозно ударять репресії. Не пройшло і місяця як ці репресії почалися".

О.Сахнін веде мову про кримінальні справи, які були порушені проти Леоніда Развозжаєва і С.Удальцова після показу фільм «Анатомія протесту-2» (НТВ). На відео нібито Л.Развозжаєв, С.Удальцов і грузинський військовий чиновник Гиві Таргамадзе обговорюють організацію масових безпорядків в Росії для захоплення влади. У розмові співрозмовники уточнюють, що непогано б почати з Калінінграда, Москви і Владивостока. Спікер СК Володимир Маркін заявив, що достовірність відео не викликає сумнівів і що учасники зустрічі могли готувати теракти на території РФ.

Також «Сегодня» відзначає, що українська організація "Боротьба" може виступити головним інформатором для ЗМІ про "репресії" стосовно учасників російського опозиційного руху "Лівий фронт".

Координатор українського руху «Боротьба» Сергій Киричук розповів виданню про їхню взаємодію з російськими колегами з «Лівого фронту», а також подробиці викрадення у Києві Л.Развозжаєва.

«За моєю інформацією від джерел з Росії, Леоніда викрали в Києві російські спецслужби. Він вже доставлений до Москви й арештований на 48 годин», - сказав С.Киричук.

Цю інформацію "Сегодня" підтвердив депутат Держдуми РФ від партії "Справедлива Росія" Ілля Пономарев, помічником якого є Л.Развозжаєв.

За його словами С.Киричука, «Боротьба» і «Лівий фронт» після Маршу мільйонів, який пройшов у російській столиці 6 травня, підписали угоду про те, що якщо стосовно С.Удальцова і його соратників посиляться репресії, то російська опозиція частково переїде до Києва, а «Боротьба» виступить для громадськості як головний інформатор.

С.Киричук повідомив, що угода була підписана навесні, а ЗМІ про це були поінформовані лише у вересні. Координатор «Боротьби» мотивував прес-реліз, що вийшов із запізненням, тим, що в розголошенні інформації раніше не було необхідності. Проте при цьому він додав, що весь цей час вони активно співпрацювали з «Лівим фронтом» - обмінювалися досвідом і візитами.

На питання «Сегодня», чи приїжджали до Києва С.Удальцов і Л.Развозжаєв літом або восени цього року, а також що являв собою обміном досвідом, С.Киричук повідомити відмовився.

За інформацією «Сегодня», «Боротьба» - громадянський рух, який виступав, зокрема, проти ухвалення Трудового кодексу. Найближчим часом планується створення однойменної партії. Сам С.Киричук балотується в народні депутати в одному зі столичних округів.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, у своєму ЖЖ І.Пономарев написав, що член ради опозиційного «Лівого фронту» Л.Развозжаєв викрадений невідомими у будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) в Києві.

Раніше помічника депутата Держдуми РФ від партії «Справедлива Росія» Л.Развозжаєва оголосили у федеральний розшук. Йому заочно пред'явили обвинувачення в підготовці масових безпорядків. Його соратника, Костянтина Лебедєва заарештували до 16 грудня.

Лідер «Лівого фронту» С.Удальцов, обвинувачений у тій же справі, залишається на підписці про невиїзд.

Приводом для пред'явлення звинувачення став фільм «Анатомія протесту-2», що вийшов в ефірі телекомпанії НТВ. Його автори звинуватили російських опозиціонерів у підготовці терактів і державних зрадах. Зокрема, із змісту фільму виходило, що нібито екс-президент Банку Москви Андрій Бородін і якісь громадяни Грузії виділяли велику суму грошей на підтримку позасистемної опозиції, а безпосереднім виконавцем їхніх планів виступав С.Удальцов.